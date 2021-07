Raiola: “Gentiluomini da tastiera, giornalisti ed ex calciatori continuate a..”

Ecco le Instagram Stories di Vincenzo Raiola, cugino di Mino

Tra i protagonisti della vittoria della Nazionale a Euro 2020, sul leggendario campo di Wembley, c'è senza ombra di dubbio Gianluigi Donnarumma. Gigio, con le sue parate, ha portato l'Italia ad alzare sotto il cielo di Londra la Coppa.

Parate decisive, sia nei 90 minuti, sia nei supplementari ma anche durante la lotteria dei rigori (dove in carriera non ha mai perso 3 con il Milan, 2 con la Nazionale). Il grande rammarico è, forse, per la dirigenza rossonera.

Dalle parti di via Aldo Rossi qualcuno, forse, si sta mangiando le mani sebbene, nessuno, abbia mai messo in dubbio il valore del classe '99. Il rimpianto forse è per la mancata plusvalenza o per aver perso un estremo difensore di 22 anni che è già tra i migliori 5 al mondo.

La trattativa non è mai stata vicina alla fumata bianca sebbene Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano fatto di tutto per convincere Mino Raiola a far rinnovare il ragazzo. Gigio dal canto suo sarebbe rimasto in rossonero e qualcuno aveva ipotizzato una sua permanenza dopo la conquista della Champions. E invece negli spogliatoi di Bergamo comunicò il suo addio ai suoi (ex compagni di squadra).

Oggi, dopo la vittoria a Euro 2020, ad alimentare le polemiche ci ha pensato Vincenzo Raiola, cugino e braccio destro di Mino, pubblicando delle storie su Instagram. Tre storie, (una in verde, una in bianco e una in rosso, come il nostro Tricolore) che hanno per protagonista Donnarumma e il suo futuro al PSG: "Non è più un detto, le critiche fortificano! Coming soon… il futuro ti appartiene. Da domani continuate a criticare senza sapere, gentiluomini da tastiera, giornalisti ed ex calciatori! E’ stato e sarà sempre bello parlare con il c… degli altri. Ma non fermatevi, mi raccomando". E chissà che con ex calciatori non si riferisse a Maldini...

