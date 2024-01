Mercato, botto a sorpresa! Il Milan sogna il colpaccio: “Può arrivare a zero!”

Il Milan deve affrettare i tempi per concludere questa sessione invernale di mercato con almeno un altro paio di colpi importanti. Pioli aspetta soprattutto un nuovo difensore centrale. Praticamente sfumato il sogno Buongiorno (se ne riparlerà la prossima estate), in lizza rimangono Brassier, Chalobah, Kiwior e Nianzou . Senza escludere anche altri possibili profili che potrebbero spuntare a sorprese nelle prossime ore.

Alla luce della partenza di Krunic e del lungo stop di Pobega (oltre a Bennacer in Coppa d'Africa e con alcuni problemi fisici), il Milan pensa anche a un colpo a centrocampo. Circola da giorni la suggestione Matic, anche se i rossoneri preferirebbero puntare su un profilo diverso. In tutto questo, però, il Milan sta sondando anche altre piste di calciomercato. E una di queste - totalmente a sorpresa - è spuntata proprio in queste ore e riguarda un possibile colpaccio a parametro zero <<<