Per Rai Sport il Milan avrebbe tentato Allegri: cosa c’è di vero?

Secondo quanto riportato ieri in tarda serata dall'emittente televisiva Rai Sport, il Milan avrebbe provato a sondare il terreno con Massimiliano Allegri . Come mai visto che Paulo Fonseca sembra ormai prossimo a firmare con la società rossonera?

Proviamo a leggere tra le righe

Il Milan avrebbe fatto un tentativo tanto per mettersi il cuore in pace. Ci spieghiamo meglio. Il diktat della società rossonera arrivato agli uomini mercato del diavolo è stato quello di non stanziare più di tre milioni di euro per il nuovo tecnico. A queste cifre Max Allegri stanno strette visto gli ultimi contratti che ha firmato. Il Milan avrebbe fatto la stretta proposta fatta anche a Fonseca. Per ora Allegri aspetta la Premier.