Calciomercato Milan – Bomba Lukaku! E Pedullà dà l’annuncio: “Vi dico che…” / News

Ormai lo sappiamo alla perfezione, l'attaccante è la priorità assoluta del mercato estivo del Milan. Con la questione allenatore ormai chiusa con Fonseca pronto a sedersi sulla panchina rossonera, ora il club di Via Aldo Rossi è concentrata proprio sul calciomercato. Le ultime news hanno accostato anche Romelu Lukaku al Milan. Stando alla Gazzetta dello Sport, il centravanti belga vorrebbe rimanere in Italia e i rossoneri sarebbero realmente interessati. Il Milan ne avrebbe anche già parlato con alcuni intermediari e lo vorrebbe in prestito, mentre il Chelsea (con cui ci sono ottimi rapporti) continuano a chiedere la cessione a titolo definitivo per circa 45 milioni di euro. E c'è di più.