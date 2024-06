Mercato Milan – Ibrahimovic si scatena: “Pronti subito 6 colpi da urlo” | News

Ora Ibrahimovic deve entrare in campo a gamba tesa per il futuro del Milan. Tanti si aspettano delle risposte concrete dallo svedese, dopo la scelta dell'allenatore (Paulo Fonseca) che non è piaciuta a gran parte della tifoseria rossonera. Adesso Ibra dovrà rispondere anche con un mercato importante, in sinergia con il nuovo allenatore del Milan. Zlatan ha sempre detto di voler fare la differenza. E ora vuole spingere sull'acceleratore con un calciomercato che possa anche ridare entusiasmo alla piazza rossonera, oltre che essere utile a competere da subito a grandi livelli. A tal proposito, nella lista di mercato di Ibrahimovic per il nuovo Milan che sta nascendo ci sarebbero almeno 6 colpi molto importanti: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<