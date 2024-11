La rabbia di Galliani: “Se avessero annullato due reti a un grande club…”

Ieri sera il Milan ha vinto 1-0 contro il Monza all'U-Power Stadium, con il gol di Tijjani Reijnders . I padroni di casa però si sono lamentati molto per il gol annullato a Dany Mota sullo 0-0 , per un contatto tra Bondo e Theo Hernandez , apparso di lieve entità.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha raccolto le parole di Adriano Galliani , piuttosto arrabbiato per la decisione arbitrale. Queste le parole dell'ad del club brianzolo: " E' il secondo gol regolare che ci viene annullato in pochi giorni. Se avessero annullato due reti a un grande club chissà cosa sarebbe successo, se ne sarebbe parlato per giorni. Invece è capitato al Monza e se ne dimenticano tutti ".

Galliani si riferisce al fatto che si tratta del secondo gol annullato in maniera piuttosto dubbia al Monza in pochi giorni. Nella partita contro l'Atalanta infatti i biancorossi si erano visti annullare sullo 0-0 il gol del vantaggio segnato da Vignato, per un presunto fallo di D'Ambrosio su Ederson. Il contatto anche in quel caso era stato molto leggero. L'Atalanta poi si era imposta 2-0.