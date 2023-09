Milan, la probabile formazione per il Newcastle: chance Chukwueze

Dopo il durissimo 5-1 subito nel Derby contro l'Inter , per il Milan è tempo di provare a voltare pagina. I rossoneri domani alle 18:45 affronteranno il Newcastle a San Siro, nella prima gara della fase a gironi di Champions League .

Secondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è orientato a dare una chance dal primo minuto a Samuel Chukwueze . L'ex Villarreal potrebbe giocare la prima da titolare, prendendo il posto di Christian Pulisic , reduce da una prova negativa contro l'Inter. Nella formazione tornerà Fikayo Tomori , assente per squalifica nel Derby.

Chukwueze, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli .

