Tassotti: “Inter bello scoglio, il Milan ci ha sbattuto pesantemente”

Sabato il Milan ha vissuto un pomeriggio da incubo. I rossoneri erano arrivati al Derby a punteggio pieno, ma nella grande sfida l'Inter si è imposta con un netto 5-1 , che non ha lasciato scampo a repliche. Intervenuto a Radio Serie A, Mauro Tassotti ha espresso il suo parere.

"Il Milan è arrivato in fondo alla Champions perdendo la semifinale, ma quest’anno ha iniziato bene stra dominando a Roma, facendo una bella impressione a tutti . Anche i nuovi che giocano. Però bisogna vederli in partite più importanti. È chiaro che l’Inter è un bello scoglio, forse è la favorita del campionato, e il Milan ci ha sbattuto contro pesantemente ".

