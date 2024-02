Primavera, Cagliari-Milan 3-1: i rossoneri tornano alla vittoria

Nella 20esima giornata di campionato, il Milan Primavera è tornato al successo dopo 3 partite, vincendo sul campo del Cagliari. Il report

Dopo tre partite senza successi, la Primaveratorna a vincere. I rossoneri infatti hanno vinto 3-1 sul campo del Cagliari, nella 20esima giornata di campionato. Grazie al sito ufficiale del Milan, riviviamo il match dei ragazzi di Mister Abate.

La cronaca del primo tempo: "Dopo le prime battute del match, sostanzialmente equilibrate, sblocchiamo il punteggio al 15' sugli sviluppi di una punizione tenacemente conquistata da Magni. Batte Victor, che con il mancino trova la testa di Clinton Nsiala, bravo a girare sul palo lontano per lo 0-1 rossonero. Cinque minuti più tardi ecco il gol del raddoppio, che in questo caso nasce da una pressione di Camarda sul portiere: l'estremo difensore del Cagliari, Wodzicki, rinvia sui piedi di Diego Sia, che si inventa uno slalom in area di rigore e conclude di destro sul secondo palo per lo 0-2. Victor e Nsiala rinnovano l'intesa al 35', sempre il sinistro del 22 per la testa del 6, che stavolta però conclude sopra la traversa. Con un destro dalla distanza ci prova anche Scotti, senza però troppa precisione. La formazione di Abate chiude la prima frazione con un importante doppio vantaggio; evitando di concedere occasioni ai padroni di casa nei primi 45'".

La cronaca del secondo tempo: "I sardi iniziano la ripresa con attitudine battagliera e velleità di rimonta, grazie soprattutto all'ingresso di Simonetta, molto attivo in attacco. Dopo una fase di attesa, i rossoneri colpiscono con Camarda al 54', ed è un gol di classe sopraffina: controllo a seguire con cambio di direzione sul lancio di Perera e pallonetto delizioso che supera il portiere in uscita, 0-3! Il Cagliari però è tenace e riesce a ricucire subito lo svantaggio grazie al gol di Konate al 55', servito da Simonetta. Risalgono i ritmi, al 65' Mutandwa anticipa l'uscita di Raveyre ma non è preciso e tocca fuori di sinistro. Al 69' Camarda sfiora la doppietta colpendo il palo a conclusione di una ripartenza guidata da Stalmach. Questa è sostanzialmente l'ultima grande occasione di un match che il Milan conduce poi senza grossi patemi fino al fischio finale". (acmilan.com)

