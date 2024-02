Morto Hamrin, il Milan piange la scomparsa dell’ex attaccante rossonero

In mattinata è arrivata una triste notizia, che colpisce tutto il mondo del calcio. Il Milan piange la scomparsa di Kurt Hamrin, scomparso questa mattina all’età di 89 anni.

Leggenda della Fiorentina , l’ex attaccante svedese arrivò in Italia grazie alla Juventus. Successivamente ha vestito le maglie di Padova, Napoli e Milan appunto. Il club meneghino non si è sottratto dal ricordare il giocatore che ha vestito e onorato la maglia rossonera.

Questo il ricordo del Milan pubblicato sui canali social del club : “Ci ha lasciati Kurt Hamrin, protagonista di successi indimenticabili nella storia rossonera. Tutto l'#ACMilan si unisce al cordoglio della sua famiglia in questo momento di dolore”.

