Abate: “Siamo contenti. Nel finale di primo tempo siamo stati micidiali”

Ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, Ignazio Abate ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi. L'analisi: "Nella prima mezz'ora siamo stati poco qualitativi nel palleggio, e abbiamo rischiato in un paio di ripartenza. Nel finale di primo tempo siamo stati micidiali, dopo l'espulsione ci siamo messi dietro senza subire molto e poi abbiamo ripreso in mano la partita quando sono rimasti in 10 anche loro".