Tra due ore il Milan Femminile fa visita al Pomigliano

“L'esaltante vittoria di Zanica con le campionesse in carica ha galvanizzato l'ambiente e ha permesso al Milan di consolidare la propria posizione nella poule scudetto riservata alle prime cinque della classe, al momento protetta da un margine di tre punti con la Sampdoria sesta in classifica. Il gruppo ha lavorato insieme allo staff per evitare cali di concentrazione, con l'obiettivo di tornare a vincere fuori casa, dove finora sono stati raccolti 3 punti sui 9 disponibili. Tante le giocatrici determinate a non far mancare il proprio contributo con il Pomigliano, a partire da Piemonte, reduce dal primo gol stagionale, Tucceri Cimini, fresca della 100ª presenza col club , e Lindsey-Thomas, ancora a secco in stagione e desiderosa di sbloccarsi”.

QUI POMIGLIANO

“Dopo aver iniziato la Serie A con un pareggio (col Como) e cinque sconfitte, il Pomigliano ha vinto l'ultima partita di campionato andando ad espugnare il Tardini di Parma con il risultato di 3-1, riuscendo così ad abbandonare l'ultimo posto in classifica per la prima volta in stagione. Per le ragazze di Mister Sanchez battere il Milan significherebbe sfatare il tabù dello stadio amico, dato che le pantere nere non hanno vinto neanche una gara in casa in tutto il 2022. Il vero tallone d'Achille delle granata sembra essere la tenuta negli ultimi trenta minuti di partita, frangente in cui hanno subito dei gol pesanti che sono costati diversi punti. Fra le calciatrici, il pericolo offensivo principale è rappresentato dalla brasiliana Taty, che ha segnato quattro gol in cinque presenze, mentre in difesa dovrebbe trovare spazio l'ex rossonera Federica Rizza”.