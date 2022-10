Milan, adesso è quasi ufficiale: “Cardinale ha deciso” / News

Cardinale è pronto ad entrare in scena e a farlo in maniera molto incisiva per il suo Milan. Il numero uno di RedBird ha recentemente ammesso le sue intenzioni: vuole portare il club rossonero ad un livello superiore con investimenti mirati e una politica improntata sul fare. Muoversi per intelaiare rapporti, stringere accordi e nuove sinergie, sponsorizzazioni di respiro internazionale con realtà e brand di grande rilievo. Ma non solo.