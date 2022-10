Verso Torino-Milan, si ferma un giocatore granata. Out contro i rossoneri

Brutte notizie per il Torino. Un giocatore granata si è fermato ieri in allenamento e non sarà convocabile per il match contro il Milan.

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milanscenderà in campo per la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri dovranno sfidare il Torino in trasferta nella gara in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. Gli uomini di Pioli sono reduci dall’importante vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria, che ha dato molta forza e coraggio in vista della decisiva sfida di mercoledì sera. Battendo o pareggiando contro il Salisburgo, il Diavolo passerebbe direttamente agli ottavi di finale. Ora però c’è il campionato a cui pensare, con la squadra di Juric da battere.

Arrivano brutte notizie in casa del Torino. Ieri pomeriggio durante il penultimo allenamento dei granata, Ola Aina si è fermato a causa di una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore non sarà dunque tra i convocati per la sfida di domani contro il Milan. Inoltre sono ancora sconosciuti i tempi di recupero, che verranno definiti nei prossimi giorni in seguito a ulteriori esami.

Come riferito dal sito ufficiale del Torino, “Il calciatore Ola Aina ha finito anzitempo la sessione odierna. I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni”.