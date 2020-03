Pogba omaggia l’Italia indossando la maglia della Juve

Per dimostrare il proprio sostegno al connazionale Blaise Matuidi, attualmente in Italia in quarantena perché positivo al Coronavirus, Paul Pogba ha postato sulle sue piattaforme sociali un video in cui appare alle prese con un allenamento casalingo in tenuta juventina.

“So che qualche malizioso parlerà del fatto che indosso la maglia della Juventus, ma lo faccio solo per dare un segno di supporto al mio amico, non c’è nessun’altra ragione”, si legge sul messaggio del fuoriclasse transalpino.