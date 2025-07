Pobega vicino al ritorno al Bologna: via dal Milan a titolo definitivo

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Tommaso Pobega è vicino al ritorno al Bologna dopo l’anno in prestito appena terminato. La richiesta del Milan è di 12 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo. IL club felsineo offre un po’ meno, ma la sensazione è che alla fine l’affare si farà e la quadrà si troverà.

Le parti sono sempre più vicine

A confermarlo è stato anche il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale sul suo profilo X ha scritto: “Pobega si avvicina nuovamente al Bologna, ci sono forti contatti in corso con la trattativa che è ormai in stato avanzato. Ci sono i presupposti per chiudere del tutto l’affare”.