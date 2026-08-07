Il Milan valuta Raphael Guerreiro: l'esterno portoghese, svincolato dopo l'esperienza al Bayern Monaco, è stato proposto ai rossoneri come rinforzo per Ruben Amorim.
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Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca delle ultime opportunità per completare la rosa da mettere a disposizione di Rubén Amorim in vista della nuova stagione. Oltre agli obiettivi già individuati per rinforzare i vari reparti, la dirigenza rossonera resta attenta anche al mercato degli svincolati, da cui potrebbero arrivare occasioni interessanti a costi contenuti.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe stato proposto al Diavolo Raphael Guerreiro, esterno portoghese reduce dall'esperienza con il Bayern Monaco e attualmente libero di accasarsi in un nuovo club.
Un profilo ideale per il sistema di Amorim
Guerreiro rappresenterebbe un'opzione particolarmente intrigante per il gioco di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, basa gran parte del proprio sistema sugli esterni a tutta fascia, giocatori chiamati a garantire qualità, intensità e continuità sia nella fase offensiva che in quella difensiva.
L'ex Bayern Monaco possiede tutte le caratteristiche per interpretare questo ruolo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse posizioni, partendo da terzino sinistro fino ad arrivare a giocare da esterno offensivo, trequartista e persino da centrocampista centrale. Una duttilità che potrebbe rivelarsi un valore aggiunto all'interno della rosa rossonera.
Il Milan valuta l'opportunità a parametro zero
L'aspetto che rende particolarmente interessante l'operazione è quello economico. Essendo svincolato, Guerreiro potrebbe arrivare a Milanello senza alcun costo di cartellino, permettendo al club di investire esclusivamente sull'ingaggio del giocatore.
Al momento non risultano trattative avanzate, ma il Milan starebbe valutando con attenzione il profilo del portoghese. La dirigenza deciderà nei prossimi giorni se approfondire i contatti oppure orientarsi verso altri obiettivi per completare le corsie laterali a disposizione di Ruben Amorim.
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