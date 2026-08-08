Milan-Chelsea, le probabili formazioni dell’amichevole: Amorim punta su Modric e Goncalo Ramos, possibile esordio da titolare per Diawara.
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Il Milan prosegue la preparazione in vista dell’inizio del campionato, ormai sempre più vicino. Oggi, alle ore 14:00, i rossoneri saranno impegnati in un test amichevole di prestigio contro il Chelsea di Xabi Alonso.
Rubén Amorim è pronto a sfruttare l’occasione per valutare diversi elementi della rosa. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi a Torriani tra i pali, mentre in difesa spazio a una linea completamente rinnovata: possibile esordio da titolare per il nuovo arrivato Diawara, affiancato da De Winter e dal giovane Vladimirov.
A centrocampo si rivede dal primo minuto Luka Modric, con il giovane Comotto che dovrebbe trovare spazio nell’undici iniziale. Sulle fasce ci saranno Saelemaekers ed Estupinan. In avanti, invece, Amorim dovrebbe schierare Nkunku e Leao alle spalle di Goncalo Ramos, indicato come riferimento offensivo.
Milan-Chelsea, le probabili formazioni
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro. Allenatore: Xabi Alonso
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, De Winter, Diawara; Saelemaekers, Modric, Comotto, Estupinan; Nkunku, Leao; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
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