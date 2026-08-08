Come comunicato dal sito ufficiale del Milan, oggi si svolgerà l'ultima amichevole della tournée estiva contro il Chelsea, durante la quale la squadra rossonera indosserà per la prima volta il nuovo Third Kit, svelato di recente: "Dopo aver affrontato Celtic e Inter, i giocatori di Rúben Amorim sono pronti a mettersi alla prova nella loro terza amichevole dell'estate 2026. Questo incontro è unico perché è la prima volta che due grandi club europei si confrontano in Indonesia, a Giacarta. In aggiunta, i rossoneri daranno il via alla nuova maglia Third Kit, presentata ufficialmente poche ore fa.

Oggi, sabato 8 agosto, Chelsea e Milan si affronteranno alle 14. 00 italiane (19. 00 ora locale in Indonesia). La partita sarà trasmessa in diretta per tutti i tifosi rossoneri sui canali Sky Sport e DAZN. Inoltre, il confronto contro Xabi Alonso sarà disponibile anche in differita e in chiaro su NOVE, con l'appuntamento fissato per le 21. 30".

La probabile formazione

In porta ci sarà, mentre il giovaneavrà l'opportunità di giocare, insieme a, che farà il suo esordio con la maglia del

Sulle fasce, Saelemaekers giocherà a destra ed Estupinan a sinistra. A centrocampo, ci sarà la coppia formata dal più giovane e dal più esperto, ovvero Comotto e Modric. In attacco, ci sarà il trio composto da Nkunku e Leao che supporteranno Gonçalo Ramos.

Queste informazioni provengono da Sky. Ecco quindi la probabile formazione del Milan per l'amichevole di domani contro il Chelsea: (3-4-2-1) Torriani; Vladimirov, De Winter, Diawara; Saelemaekers, Modric, Comotto, Estupinan; Nkunku, Leao; Ramos.