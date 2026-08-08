Il Milan chiude con una sconfitta per 3-0 contro il Chelsea l’amichevole odierna. Al termine della gara, Ruben Amorim ha analizzato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi anche sulle scelte che dovrà prendere nei prossimi giorni.

Milan, Amorim: “Sapevamo che avremmo sofferto”

“Sapevamo che avremmo sofferto un po’, ma vogliamo proporre questo tipo di sfida ai nostri giocatori. Loro sanno come difendere di squadra, giocare nell’uno contro uno e pressare alto. Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo, ma siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori.

Avevamo anche tanti giovani in squadra. Stiamo facendo il percorso giusto per mettere la squadra nelle condizioni di vincere la prima partita ufficiale della stagione”.

“Abbiamo una rosa ampia”

Questa partita è stata importante anche in vista delle scelte che farai nei prossimi giorni? “Sì, certo. Faremo delle scelte sui nostri giocatori. Queste due settimane sono state molto positive, ma abbiamo una rosa ampia. Dobbiamo scegliere alcuni giocatori e prenderemo queste decisioni nel corso della settimana”.