FINE PRIMO TEMPO, CHELSEA-MILAN 1-0. Si chiude una prima frazione piuttosto avara di emozioni, con il Milan che non riesce mai a centrare lo specchio della porta. Le poche situazioni interessanti create dai rossoneri arrivano soprattutto nella prima parte di gara e nascono più da ripartenze che da vere azioni manovrate. A comandare il gioco è il Chelsea, mentre il Diavolo resta spesso basso e non alza particolarmente il pressing. Le occasioni più pericolose sono tutte dei blues, protagonisti soprattutto con Joao Pedro: prima Torriani è bravissimo a negargli il gol, ripetendosi poco dopo anche su Pedro Neto, poi il brasiliano spreca da posizione favorevole calciando alto. Alla terza opportunità, però, non sbaglia: nel recupero viene lasciato completamente libero sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di testa supera il portiere rossonero. Primo tempo decisamente sottotono per la squadra di Amorim, con Estupinan tra i più in difficoltà.

47' GOL CHELSEA. Joao Pedro colpisce di testa completamente indisturbato, mentre Torriani resta tra i pali: il pallone termina in rete. Il brasiliano era stato lasciato totalmente libero al centro dell'area.

46' Buona chiusura di De Winter, che segue l'inserimento di Palestra e riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo.

45' Concessi tre minuti di recupero.

31' Pausa per il cooling break a Giacarta.

30' Bella combinazione tra Pavlovic e Camarda, con il difensore serbo che riesce ad avanzare e a tentare la conclusione dal limite. Il tiro, però, è impreciso.

27' Torriani ancora protagonista con un ottimo intervento sulla punizione di sinistro calciata da Joao Neto dal limite dell’area.

24' Comotto raccoglie una respinta della difesa del Chelsea dopo il calcio d’angolo e prova il destro. La retroguardia londinese devia ancora e concede un altro corner.

23' Leao parte in contropiede e, in campo aperto, punta Acheampong. Il difensore del Chelsea temporeggia bene e interviene con una scivolata precisa, mettendo il pallone in angolo.

12' Grave disattenzione di De Winter, che si fa sorprendere da Joao Pedro e perde il pallone. Provvidenziale però Torriani, bravissimo a restare in piedi fino all’ultimo e a fermare il brasiliano. Primo grande intervento del portiere rossonero.

10' Nuova minaccia sulla corsia destra e altro calcio d’angolo conquistato dalla formazione inglese.

8' Prima iniziativa di Loftus-Cheek sulla corsia destra, ma sul pallone arretrato arrivano soltanto giocatori del Chelsea.

7' Pedro Neto mette in mezzo dalla sinistra un cross pericoloso, Caicedo però arriva con un attimo di ritardo sul secondo palo.

6' Il Chelsea crea il primo pericolo sugli sviluppi di una punizione: Joao Pedro duella con Camarda e conquista un calcio d'angolo.

2' Ottimo pallone in profondità per Camarda, che cerca di superare W. Fofana ma viene accompagnato verso l'esterno.

1' - Partita iniziata, ci siamo!

Chelsea-Milan, la diretta dell’amichevole: formazioni ufficiali e risultato LIVE

Ci siamo., in Indonesia, per uno dei test più importanti della preparazione estiva delle due squadre. Il calcio d’inizio è fissato alle, le 19:00 locali. Per il Milan disi tratta della terza amichevole di questa estate, dopo il 2-2 contro il Celtic a Glasgow e l’1-1 nel derby contro l’Inter giocato a Perth.

Quello contro il Chelsea di Xabi Alonso rappresenta però un test di livello ancora più alto e un’altra occasione per capire a che punto sia il nuovo Milan. Amorim continua sulla strada del 3-4-2-1 e lancia dal primo minuto Luka Modrić, affiancato in mezzo al campo dal giovane Comotto. Davanti spazio a Francesco Camarda, sostenuto da Rafael Leão e Loftus-Cheek. Tra i pali c’è ancora Torriani, mentre la linea difensiva è composta da Terracciano, De Winter e Pavlović. Sarà inoltre la prima partita nella quale i rossoneri indosseranno il nuovo Third Kit 2026/27.

Dall’altra parte un Chelsea ricco di qualità. Xabi Alonso parte con il 4-2-3-1: Caicedo e Lavia davanti alla difesa, Cole Palmer sulla trequarti e Pedro riferimento offensivo. Una partita dal forte richiamo anche per il pubblico indonesiano: quella di Giacarta è stata presentata dal Milan come la prima sfida tra due grandi club europei disputata in Indonesia.

CHELSEA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sánchez; Palestra, Acheampong, W. Fofana, Hato; Lavia, Caicedo; Welbeck, Palmer, Neto; Pedro.Lowe, Penders; Adarabioyo, Anselmino, Sarr, Subuloye; Essugo, Nicoll-Jazuli, Walsh, Watson; Delap, Estêvão, Gittens, Jackson, Mudryk, Quenda, Satpayev.Xabi Alonso.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Comotto, Estupiñan; Loftus-Cheek, Leão; Camarda.A disposizione: Bouyer, Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Odogu, Tomori, Vladimirov; Cissè, Fofana, Jashari, Musah, Ricci, Saelemaekers; Nkunku, Ramos.Allenatore: Ruben Amorim.

Arbitro: Yamamoto (Giappone).

CHELSEA-MILAN: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

sabato 8 agosto 2026ore 14:00 italianeGelora Bung Karno Stadium, GiacartaSky Sport e DAZNNOVE, ore 21:30.

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