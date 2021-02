Pobega piace a tutti: quale futuro per lui?

MILANO – Sabato sera il Milan ha capitolato. Una sconfitta inaspettata e imprevista perché arrivata contro lo Spezia. Una formazione nettamente inferiore rispetto ai rossoneri. I ragazzi di Stefano Pioli sembrano essere paralizzati dal gioco (bellissimo) della formazione di Vincenzo Italiano. Il tecnico dei liguri ha messo in campo una formazione che ha dominato il match e rifilato ben due gol a Donnarumma.

Eppure nella sconfitta riportata sabato sera c’è anche un po’ di Milan. Eh si perché nella formazione bianconera c’è anche un giocatore del Milan: Tommaso Pobega. Il centrocampista, dopo l’ottima stagione in Serie B con la maglia del Pordenone, sembrava dover restare a Milanello ma, complice anche l’ingaggio di Sandro Tonali dal Brescia, Maldini e Massara hanno voluto cederlo in prestito. Attenzione: nessuna bocciatura, ma solo una valutazione per il bene del classe ’99: sotto la guida di Italiano avrebbe avuto più spazio rispetto a quanto ne avrebbe avuto al Milan. Il club di via Aldo Rossi infatti punterà su di lui per il futuro, tanto da rifiutare l’inserimento di ogni possibile riscatto nell’accordo di prestito. A dirlo il direttore sportivo di liguri Mauro Meluso come si evince in questa intervista a Sky Sport dello scorso novembre: “Pobega è in un momento magico e di questo siamo felici. Siamo molto contenti, ma lo saremmo stati di più se il Milan ci avesse concesso un diritto di riscatto libero senza il controriscatto. Il Milan e il suo ds Massara sanno bene che è un giocatore di prospettiva e per questo non hanno voluto mollarlo definitivamente”.

M non è detto che il Milan potrà godersi il ragazzo cresciuto nelle giovanili rossonere ispirandosi a Gennaro Gattuso. Infatti, secondo quanto riportato oltremanica su Pobega si starebbero muovendo diversi club come il Leicester e il Leeds di Andrea Radrizzani. Ma non solo: anche i tedeschi dell’Eintracht Francoforte è sulle sue tracce. Il Milan valuta il classe ’99 intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non sembra avere intenzione di cederlo e di puntare su di lui l’anno prossimo.