Pioli: “Bene giocare subito. Aspettiamo due partite per fare i bilanci”

Dopo la grande vittoria contro la Sampdoria a San Siro, il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la prestazione dei suoi

Redazione Il Milanista

Il Milanè tornato a vincere in campionato, battendo 5-1 la Sampdoria a San Siro. Dopo la partita Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky, per commentare l'esito del match.

La reazione: "È stato un bene giocare, dovevamo scaricare la delusione di martedì in Champions. Abbiamo giocato una buona gara, fatto tanti gol e questo non può che farci bene in vista delle prossime due di campionato".

Sui rimpianti: "Aspettiamo due partite, alla fine faremo i bilanci. In Champions siamo andati oltre le aspettative, in campionato meno, abbiamo avuto poca continuità, il nostro limite è stato questo. Domenica contro la Juventus sarà molto importante, quando giochiamo un bel calcio abbiamo delle belle qualità".

Il percorso del Milan: "Il percorso che abbiamo fatto ci ha dato diverse soddisfazioni, con un gruppo giovane e una società che ha tenuto i bilanci in utile. Siamo il Milan, vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa. In campionato abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Sono comunque orgoglioso di quello che hanno fatto club, dirigenti e giocatori, so quanto stiamo lavorando per crescere. Sono sicuro che da questa stagione impareremo molto di più rispetto a quella in cui abbiamo vinto lo Scudetto".

L'attaccante da prendere sul mercato: "Un giocatore forte. Credo che l'obiettivo sarà quello di migliorare la rosa. La base è solida, la società è stata brava a rinnovare i calciatori che ci hanno permesso di fare questo percorso. Abbiamo visto che non ci sono titolari o riserve, servono giocatori da Milan. Sui nomi non so nulla".

Il lavoro fatto: "Io sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo insieme. In un percorso del genere ci sono momenti di felicità e delusioni forti. Sappiamo cosa vogliamo fare e chi siamo, proveremo a continuare a crescere e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Noi abbiamo avuto alti e bassi mentre loro hanno avuto solo alti. Negli atteggiamenti, nel sostegno e nella passione. Non possiamo fare altro che mettere in campo tutte le nostre possibilità per fare il meglio possibile".

Sulla possibilità che chi ha deluso possa partire: "Non lo so, ci si dimentica troppo velocemente del percorso che abbiamo fatto e di come i nostri giovani, che oggi sono grandi giocatori, hanno avuto difficoltà: Tonali, Leao. Tutti i giovani arrivando al Milan devono avere il tempo necessario per capire cosa significa giocare in un ambiente così. Poi l’importante è che abbiano qualità. L’obiettivo sarà di migliorare la squadra".

Il futuro di De Ketelaere: "Non lo so, non siamo ancora andati così nei particolari. Mancano due partite importanti e quindi valuteremo tutto alla fine del campionato".