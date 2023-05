Milan-Sampdoria, le pagelle di Crudeli: “Tanti gol, pochi sorrisi. Vi dico quello che penso…”

Poco da dire. Magic Mike è una sicurezza, mai messa in dubbio neanche nei momenti più duri e brutti della stagione del Milan. Discutere uno come lui è impossibile. Leader in campo e fuori, non credo di aver mai dato una insufficienza a questo ragazzo nell'arco di tutto l'anno. Certamente, l'eccezione non sarà questa sera. Top player. VOTO: 6