Pioli esalta il Liverpool: “Ma potevamo fare di più”

Redazione Il Milanista

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky Sport 24 la partita d'esordio in Champions persa contro il Liverpool: "Avevamo preparato delle posizioni per saltare le loro pressioni, ma hanno pressato molto forte e abbiamo fatto fatica a palleggiare. Quando ti indirizzano da una parte le situazioni diventano meno vantaggiose. Rebic ha attaccato spesso la profondità con i movimenti giusti ma non sempre l’abbiamo servito. La trasmissione della palla deve essere veloce, in questo il Liverpool è a un livello molto alto. La loro pressione ci ha dato fastidio. Abbiamo fatto due-tre imbucate centrali, l’azione del gol di Rebic è stata molto molto bella. La cosa che dispiace è che oltre la qualità innegabile del Liverpool nelle situazioni pericolose noi sappiamo fare meglio e lavoreremo meglio. Di solito siamo molto più attenti, potevamo difendere meglio".

E anche Jurgen Klopp rende merito ai rossoneri di Pioli, seppur indirettamente dopo averlo fatto di persona a fine gara. "È stato quasi tutto perfetto, a parte quando abbiamo rischiato di perdere. Ci siamo slegati e hanno segnato due gol. Poi abbiamo avuto tempo per riprendere in mano la partita, segnando due bellissimi gol. Non ho mai pensato che non potessimo rimontare e alla fine abbiamo vinto penso in modo meritato. Ma il Milan in quei dieci minuti ha quasi cambiato tutta la partita".

"Non ero arrabbiato. Ce l'aspettavamo, a dirla tutta, visti i cinque-dieci minuti precedenti ai due gol. Abbiamo provato a far arrivare questo messaggio in campo, ma non ci siamo riusciti a causa della fantastica atmosfera dello stadio. A centrocampo dobbiamo essere organizzati e non lo eravamo in quel momento, per cui aspettavo l'intervallo per poter sistemare questa cosa", ha aggiunto.