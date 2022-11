Pimenta: “Donnarumma via dal Milan non per i soldi…”

Rafaela Pimenta, avvocato a capo dell’agenzia che fu di Mino Raiola, è stata premiata a Dubai nell’ambito dei Globe Soccer Awards e ha avuto l’occasione di parlare anche di Donnarumma: “Al PSG – riporta La Gazzetta dello Sport – ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze. Non è andato via dal Milan per motivi economici. Futuro? È tutto da scrivere, Gigio ha una carriera davanti”.