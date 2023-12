Pazzini sul sorteggio: “Marsiglia affascinante per il passato di Gattuso”

Alle 13 ci sarà il sorteggio dei playoff di Europa League per il Milan. L'ex attaccante, ospite a Dazn, ha fatto il punto sulle avversarie

Alle 13 a Nyon infatti ci sarà il sorteggio dei playoff di Europa League , in cui la squadra di Pioli conoscerà la sua prossima avversaria. Dagli studi di Dazn, Giampaolo Pazzini ha parlato dei possibili incroci.

Le sue parole: " Il Marsiglia ha giocatori importanti e molte vecchie conoscenze della Serie A, sarebbe una sfida affascinante per il passato di Gattuso . Lo Sporting è la più difficile , un'ottima squadra, lo abbiamo visto anche contro l'Atalanta. Ma è alla portata del Milan. Il Qarabag sarebbe l'avversario più alla portata . Pronostico ? Potrebbe essere anche il Tolosa ".

