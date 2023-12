Pazzini sul gol di Simic: “Attacca la palla con cattiveria da attaccante”

" Bellissima storia . All'esordio in Serie A, prima volta a San Siro: è una giornata difficile da dimenticare. Pessina sbaglia nel voler anticipare Leao che ha il suo classico spunto, poi Simic attacca la palla con una grande cattiveria, più da attaccante che da difensore ".

