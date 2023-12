Filippo Galli: “Il bello del Milan è la capacità di essere fluidi in campo”

"Nel momento in cui il Monza aveva il pallone, la squadra ha saputo resistere e soffrire senza concedere un granché . Va sottolineato, perché prima nei momenti di difficoltà la squadra concedeva il gol. Il bello del Milan è questa capacità di essere fluidi in campo , senza avere dei ruoli e con la capacità di creare con fluidità".

