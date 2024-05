Ancora Pastore: “Dopo le parole di Stellini credo che Conte-Milan sia fatta”

Andiamo a sentire le parole del giornalista Giuseppe Pastore sul possibile Antonio Conte-Milan. Ecco che...

Lorenzo Focolari Redattore 16 maggio - 18:52

In esclusiva nel suo podcast di Spotify 'Rasoiate' ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore che ha detto: "Conte al Milan? La sua è una candidatura talmente sfacciata che delle due, l'una, o Conte e Milan hanno già un accordo formalizzato e si aspetta solo fine stagione per ufficializzarlo, dopo l'esonero di Pioli, e allora sarebbe un modo per preparare il terreno all'annuncio”.

Ancora le sue parole — “Oppure Conte vuole mettere il Milan spalle al muro e far capire ai tifosi rossoneri, che lo invocano come il Messia, che da parte sua non ci sarebbe nessuno problema, visto il clima che aleggia attorno al Milan da qualche settimana, potrebbe essere anche una strategia vincente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.