News Milan – Sky dà l’annuncio in diretta sul nuovo allenatore: “Sappiamo che…”

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan ? Questa è la domanda che aleggia - ancora senza risposta - in ambiente rossonero, dove continuano a circolare tante indiscrezioni e diverse news in merito. I nomi si rincorrono. Conceicao , sponsorizzato da Jorge Mendes , pare essersi defilato. Raffreddata immediatamente invece la candidatura di Marcelo Gallardo , mentre Thiago Motta e Conte paiono destinati a rimanere sogni irraggiungibili e sono diretti verso altri lidi (rispettivamente Juventus e Napoli ).

In lizza, comprendendo sempre anche Conceicao, ci sono Paulo Fonseca e Mark Van Bommel, ma non si possono escludere anche altri possibili colpi di scena improvvisi o Mister X che potrebbero spuntare da un momento all'altro. Anzi, c'è anche chi azzarda che il nome del prossimo allenatore del Milan non sia ancora mai uscito fuori. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato in queste ore Sky Sport, che ha rivelato alcune news molto importanti in diretta TV proprio sul possibile nuovo tecnico del Milan <<<