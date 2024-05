Tifosi Milan senza più parole: “Sta girando questo nome folle” | News

Mentre la squadra pensa a chiudere sul campo una stagione decisamente travagliata, al quarto piano di Casa Milan si pensa a quale dovrà essere il nuovo allenatore rossonero al quale affidare la panchina dopo Stefano Pioli. Il casting è aperto da tempo e i nomi fioccano. Paulo Fonseca pare essere il candidato principale, ma le alternative non mancano e sono ancora in corsa. L'idea Sergio Conceicao non è tramontata, Van Bommel è in risalita e rimane in attesa di una chiamata, Xavi potrebbe tornare in auge qualora divorziasse con il Barcellona. Ma sulla lista del Milan ci sarebbero anche altri allenatori, tra ipotesi suggestive, possibili sorprese e anche alcuni nomi completamente folli. E proprio a tal proposito, in queste ultime ore è tornato a circolare un nome che potrebbe spiazzare completamente tutti i tifosi rossoneri: ecco di chi si tratta <<<