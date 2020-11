Passerini: “Milan non costruito per vincere subito: può giocare e vedere cosa succede”

MILANO – Il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini è intervenuto a Sky Sport 24 e, tra i vari argomenti affrontati, ha parlato anche del Milan primo in classifica. Ecco le sue parole: “Il Milan è una squadra che diverte e si diverte e che non sembra pensare troppo a quello che deve fare. Non dobbiamo più chiederci dove può arrivare questo Milan, ma allo stesso tempo lo stesso Milan fa bene a non chiederselo. Il Milan non è costruito per vincere subito, quindi può giocare e vedere cosa succede. I rossoneri meritano di essere in vetta alla classifica“.