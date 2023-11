Parolo: “Da questa giornata la Juventus ne esce rinforzata…”

L'ex centrocampista Marco Parolo ha parlato dopo questa giornata di campionato. Sentiamo le sue parole....

Ospite in studio a Radio-Tv Serie A ha parlato in esclusiva Marco Parolo che ha detto: "Dalla gara di ieri esce meglio la Juventus, perché l'obiettivo era quello di rimanere lì. L'Inter non scappa via, c'è una grande pressione per vincere lo scudetto e alla lunga può essere pesante trovarsi la Juve sempre lì”.

Ancora le sue parole — “Secondo me la Juve a gennaio deve trovare un centrocampista da inserimento che possa inserirsi in area di rigore, perché Chiesa la svuota e crea spazi che a volte non vengono sfruttati. Esultanza polemica di Vlahovic? Posso capire togliersi qualche sassolino dopo 4-5 gol di fila, farlo alla prima partita mi sembra troppo. Vuol dire che stai subendo troppo quella situazione, se tu sei forte te ne devi fregare”.

