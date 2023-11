RIVIVI IL LIVE | Segui la conferenza di Pioli e Calabria alla vigilia del match

Domani il Milan scenderà in campo contro il Borussia Dortmund. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Calabria della vigilia

P: “Giochiamo una partita molto importante, da svolta per quanto riguarda il girone. Abbiamo in mente quanto abbiamo fatto con il PSG. Conosciamo gli avversari perché li abbiamo già affrontati, e noi dobbiamo giocare bene per affrontarli nel migliore dei modi”.

C: “Giocare contro i più grandi al mondo ti da tanta esperienza, superando queste migliori. È quello che vogliamo noi”.

P: “Non dobbiamo avere solo la tecnica di Sinner, ma il voler vincere ogni contrasto. Gli facciamo i complimenti per quello che ha ottenuto ieri. Io faccio i complimenti a volandri, che ha costruito un grande gruppo. Noi domani dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità, tutto quello che abbiamo ottenuto in questi 4 anni”.

C: “Ci auguriamo di avere la grinta che ha Sinner. Ora tocca a noi metterlo in campo”.

P: “In questo momento dico solo che a Dortmun c’era il muro giallo, ma loro non conoscono il nostro tifo a San Siro in CL. Sono sicuro che ci aiuteranno moltissimo domani sera”.

P: “è possibile tutto. Noi differenziamo molto, anche loro cambiano durante la partita. noi dobbiamo essere bravi a capire le loro posizioni nella fase di non possesso. Nella fase di possesso dobbiamo essere bravi ad anticiparli”.

P: “Dal punto di vista mentale è quella perché va presa come riferimento, perché abbiamo iniziato bene ma poi siamo passati sotto. Dovrà essere quello l’atteggiamento giusto, per non farsi sopraffare. Dobbiamo avere forza, volontà e carattere per voler vincere”.

P: “Sono rimasto contento della prestazione di Chukwueze nella partita di sabato. Ha avuto un inizio più difficile rispetto agli altri perché arrivava da un infortunio. Ha lavorato molto fuori, molto largo. Domani dipenderà molto dalla partita”.

C: “Mi aspetto una partita tutto campo, viso a viso. Sono una squadra che attacca molto, mi aspetto alta intensità e ritmo come accade spesso in CL”.

P: “Siamo partiti con un obiettivo molto chiaro a inizio stagione. Andare avanti in CL è molto importante ed è quello che cercheremo di fare domani”.

P: “La squadra è preparata e concentrata perché sa quanto è importante la gara di domani. Abbiamo lavorato in questi giorni con questa concentrazione e mentalità, ma anche con la nostra serenità. Loftus Cheek è in buone condizioni, non potrà essere al 100% ma non lo era nemmeno prima del PSG”.

P: “Theo può fare sempre delle grandi partite, è normale essere criticato quando il gruppo non vince da 49 giorni. Theo ha conquistato un rigore e dato una palla gol a Jovic, l’importante è occupare le posizioni migliori in campo per permettere a tutti di collaborare nel modo migliore”.

C: “Abbiamo lavorato in questi giorni sui corner, per migliorare delle situazioni dove possiamo fare sicuramente meglio”.

C: “Ho sbagliato un passaggio dove dovevo fard meglio. Siamo giocatori di alto livello, è importante capire gli errori e poi cercare di fare meglio sul campo”.

P: “Voglio vedere una squadra che metta in campo tutto quello che ha. Ho grande fiducia nei giocatori e sono sicuro che faremo bene. Voglio vedere tutto quello che possiamo dare in campo”.

P: “Noi giochiamo sempre per vincere e la squadra in questi anni ha dimostrato di come fare per vincere. Ci sono momenti e momenti nel campionato, vedremo se domani capiteranno queste situazioni oppure noi. Non credo che la differenza la faccia dove li vai a prendere, ma la compattezza della squadra e l’atteggiamento mentale della squadra che non vuole prendere gol. Si prende gol quando si manca in qualche cosa, mai per sfortuna”.

P: “Ci deve essere l’energia e la voglia di superare un ostacolo difficile. Sono sensazioni che conosciamo e ci appartengono, il mettere in campo quel qualcosa in più per mettere in campo quello che ci serve per vincere la partita”.

C: “Ogni tanto passiamo per supereroi, ma siamo ragazzi di 20/25 anni. Siamo giovani che arrivano da famiglie normalissime. Ci godiamo la gioia di giocare a calcio. È un lavoro, ma mettiamo in campo la passione per questo sport per dare soddisfazione ai nostri familiari così come a tutti i tifosi”.

