Milan, domani sera tifoso speciale sugli spalti: ci sarà Sinner

Ad assistere alla partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund domani sera ci sarà anche Jannik Sinner

C’è grande attesa per la sfida di Champions League di domani sera tra Milane Borussia Dortmund. I rossoneri ospiteranno in casa i gialloneri, consapevoli della necessità di vincere per cercare di passare il girone. Sugli spalti di San Siro ci sarà un tifoso speciale, Jannik Sinner, reduce dal trionfo di ieri sera in Coppa Davis.

Sinner cuore rossonero — Il tennista azzurro è un grandissimo tifoso del Milan e domani sera sarà sugli spalti per incitare la sua squadra del cuore. Oggi in conferenza stampa mister Pioli si è congratulato con il giovane tennista e con tutto il gruppo azzurro per questa impresa. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo felici che Sinner sia a San Siro domani sera, se potremo fargli i complimenti di persona lo saremo ancora di più. Complimenti ai giocatori e a Jannik prima di tutto, ma anche a Volandri perchè quando crei questa empatia riesci anche ad andare oltre i tuoi limiti".

