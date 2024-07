Marani: “La Lega Pro è l’unica che non crea debito, qui gli italiani crescono”

In esclusiva a margine dell’incontro tenutosi stamani a Roma ha fatto il punto della situazione il presidente della Serie C, Matteo Marani che ha detto: “Il clima era sereno, adesso si tratta di costruire un percorso che metta insieme tutti. Noi come Serie C abbiamo dato ampia disponibilità, siamo sempre stati una lega molto innovativa e siamo aperti a ogni posizione. Il punto centrale è quello di dare ancora più forza alle peculiarità che ogni lega del sistema calcio ha. Francamente credo sia errato parlare di pesi, percentuali e numero di consiglieri. Per sua natura siamo la lega dei giovani, siamo il campionato che fa giocare più ragazzi e abbiamo il 90% di italiani".