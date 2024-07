Mercato, il Milan vuole chiudere 3 grandi colpi! Pedullà: “Posso dirvi che…”

Il calciomercato del Milan si è finalmente sbloccato con l'arrivo di Alvaro Morata e adesso deve proseguire su questa scia per inanellare qualche altro colpo di livello da regalare entro breve tempo a Paulo Fonseca. E mentre la squadra si appresta ad affrontare la tournée negli USA, Ibrahimovic, Moncada e gli altri uomini di mercato rossoneri battono diverse piste importanti. E, a tal proposito, già i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per cercare di chiudere qualche nuovo colpo in entrata. Proprio di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha svelato news importanti su tre obiettivi in particolare del Milan <<<