Calciomercato Milan – Fonseca fa il terremoto: “Decisione pesantissima” / News

Fonseca ha preso le redini del Milan e ora attende risposte concrete dal calciomercato rossonero. Morata è il primo colpo e a breve potrebbero arrivarne altri, alcuni anche decisamente importanti. Ma non solo. Già perché il tecnico portoghese vuole lavorare con una rosa giusta e non sovraffollata e solo con i giocatori che ritiene adatti al suo progetto tecnico. Tradotto: il Milan deve anche cedere gli esuberi. Senza dimenticare poi anche chi, pur non essendo un vero e proprio esubero, potrebbe essere sacrificato comunque sul mercato per fare cassa e reinvestire sugli obiettivi in entrata del Milan. Insomma, Fonseca ha deciso di fare piazza pulita. E la lista di chi potrebbe partire è veramente importante. Andiamo dunque a sfogliarla nome per nome, da chi rischia meno a chi invece sarebbe ormai quasi certo dell'addio e occhio alle sorprese <<<