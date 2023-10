Parla il patron Cardinale: “So di avere delle responsabilità enormi”

Il Milan si prepara in vista della ripresa del campionato. Nel frattempo a tenere alta l'attenzione è soprattutto il suo presidente con delle dichiarazioni importanti fatte ieri sera durante l'evento della NIAF. Un'associazione senza scopo di lucro che promuove la cultura italiana negli USA. Ecco le parole di Cardinale .

"Negli ultimi 30 anni ho investito nello sport e nei media e pensavo di aver già visto e fatto tutto quello che c’era da fare nello sport". Il presidente ha poi continuato: "Quest’ultimo anno speso come proprietario del Milan a tutti gli effetti mi ha fatto apprezzare in modo completamente nuovo ciò che facciamo per vivere".