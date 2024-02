Panchina Milan, Sarri può lasciare la Lazio: è l’alternativa a Conte

Il tecnico a fine stagione parlerà con Lotito per capire i programmi del futuro e potrebbe anche lasciare la Lazio: il Milan è alla finestra

Al di là di come andrà questo finale di stagione, in casa Milansono in corso riflessioni sul futuro della panchina. La società infatti sta valutando se interrompere l'avventura rossonera di Stefano Pioli e puntare su un altro allenatore.

Il club sta provando a capire la fattibilità di un eventuale accordo con Antonio Conte, che è uno dei tecnici liberi più richiesti. Un matrimonio non semplice da celebrare. Per questo i rossoneri stanno pensando anche a un'alternativa.

Come riferito da Il Messaggero, il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è in bilico. Il tecnico biancoceleste vuole chiarimenti sul progetto tecnico e a fine stagione ne parlerà direttamente con il presidente Lotito. Per questo l'allenatore toscano potrebbe essere la prima alternativa a Conte per il Milan.

