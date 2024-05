Panchina Milan, per Conte c’è solo il Napoli, escluse altre ipotesi

L'ex tecnico dell'Inter sarebbe il preferito di molti tifosi del Milan, ma il club non ha intenzione di puntare su di lui. Napoli in pole

Lorenzo Focolari Redattore 15 maggio - 10:33

Continua la ricerca del prossimo allenatore del Milan. La società sta lavorando su diversi nomi in questi giorni, ma tra questi non sembra esserci Antonio Conte, richiesto da molti tifosi attraverso i commenti social. L'edizione odierna de Il Giornale infatti ha chiarito la situazione dell'ex tecnico dell'Inter.

Questo il titolo: "Conte, c'è solo il Napoli". Aurelio De Laurentiis infatti è pronto a tornare alla carica per convincere il tecnico. La proposta è pronta: un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus per la qualificazione in Champions League.

Dopo lo stop, Conte vuole tornare in panchina e la sua intenzione è di farlo in Italia. Le tre possibilità erano Milan, Juventus e Napoli, ma la dirigenza rossonera non lo ha mai contattato e quella bianconera punta su Thiago Motta. Per cui ora rimane solo l'opzione Napoli.

