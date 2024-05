Panchina Milan, sono in risalita le quotazioni di Van Bommel

Continua la ricerca del prossimo allenatore del Milan e secondo Tuttosport sono in risalita le quotazioni dell'ex centrocampista rossonero

In casa Milan continua la ricerca del nuovo allenatore . L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto un punto della situazione, parlando della risalita della candidatura di Mark Van Bommel. Il titolo: " Olanda terra da Milan. Van Bommel in risalita ".

L'ex centrocampista rossonero dovrebbe lasciare l'Anversa a fine stagione. Alla dirigenza rossonera l'olandese piace molto per la sua idea di calcio e proprio grazie a questo potrebbe mettere d'accordo tutti.

Ma ci sono anche gli altri nomi. Sulla lista dei dirigenti infatti restano anche le ipotesi Fonseca, Conceicao e Galtier . Thiago Motta piace molto, ma sembra indirizzato verso la Juventus . Conte invece piace ai tifosi ma non è nei piani del club .

