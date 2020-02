Palmeri: “Milan in crescita, sarà un derby diverso rispetto all’andata”

MILANO – Il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso TMW, ha parlato del derby fra Inter e Milan che andrà in scena domenica: “All’andata l’Inter vinse con disarmante semplicità, ma stavolta è e sarà diverso per un mucchio di ragioni, tali che potrebbero costare il campionato a Conte. Perché il Milan ha Ibrahimovic, ma non solo per questo: solo 3 gol subiti nelle ultime 5 giornate, un’idea di squadra che si va sviluppando, una manovra che è ancora cigolante, però un entusiasmo che va crescendo, e che ha proprio bisogno di ambire verso l’alto come un derby ti dà la possibilità di fare. Se il Milan non si aprirà e aspetterà, allora sarà molto complicato per questa Inter risolvere la sfida”.

Caricamento sondaggio...