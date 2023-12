Palladino: “Sconfitta contro il Milan? Critiche eccessive perché…”

Raffaele Palladino ha commentato le molte critiche arrivate al Monza dopo la sconfitta di campionato contro il Milan

In vista della partita contro la Fiorentina, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato oggi in conferenza stampa. L’allenatore dei biancorossi ha voluto far chiarezza soprattutto dopo le molte critiche arrivate dopo la sconfitta contro il Milan.

Questo il suo pensiero sulla sconfitta di San Siro: "Io sono sempre molto sincero. Mi ha dato fastidio perché le critiche non erano costruttive, ma distruttive. Dobbiamo fare chiarezza per una cosa: abbiamo perso contro squadre che giocano in Champions o in Europa League. Gli scontri diretti non li abbiamo mai persi, siamo decimi in classifica.

Sugli errori contro il Milan: “Abbiamo più punti dello scorso anno, abbiamo gli stessi punti della Lazio. Ci sono tanti aspetti positivi. Ci sono stati errori chiari con il Milan, ma le critiche sono state eccessive. Dobbiamo essere positivi con l'ambiente, questo è un messaggio che lancio a chi è stato poco costruttivo nell'analisi della partita".

