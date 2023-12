Tuttosport: “Il Milan vuole un nove: Kirkzee”, occhio alla concorrenza

"Il Milan vuole un nove: Zirkzee": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono pronti per il mercato invernale...

"Il Milan vuole un nove: Zirkzee": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono pronti per il mercato invernale. La dirigenza meneghina, infatti, è pronta ad accogliere un centravanti nella prossima sessione di calciomercato. Joshua Zirkzee del Bologna continua ad essere uno dei nomi più accreditati in orbita Milan, ma per la prossima sessione estiva. L'attaccante del Bologna sta vivendo una stagione da favola con i rossoblù, oltre ai gol ed assist, sono le prestazioni del classe 01 a stupire gli addetti ai lavori meneghini.

Per mesi si è parlato di Jonathan David del Lille come profilo preferito, ma in realtà il Diavolo cerca un vero centravanti di ruolo e il nome dell'olandese è ora in cima alla lista. Vedremo, dunque, quali indicazioni ci darà il mercato - ma se il Milan vorrà affondare per Kirkzee dovrà fare in fretta, il ragazzo è sulla bocca di tutti.

