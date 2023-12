CorSera, Milan: l’arrivo di Miranda a gennaio resta molto complicato

Il mercato invernale è alle porte e la priorità del Milan è quella di prelevare un difensore, da far inserire nelle gerarchie di Stefano Pioli. Le condizioni della difesa rossonera le conosciamo tutti ed il tecnico ha bisogno di una risorsa in più per poter continuare a competere su più fronti. L'obiettivo principale è Clement Lenglet, giocatore di proprietà del Barcellona che attualmente è in prestito all'Aston Villa - ma bisognerà trovare un accordo per lo stipendio (alto) e soprattutto per portarlo a Milano, dato che il calciatore è attualmente in prestito in Premier.