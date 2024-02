Ordine: “Sala ha rilanciato lo sport a Milano, ma sul tema stadio…”

In esclusiva in diretta a Radio 24 su Tutti Convocati ha parlato Franco Ordine che sul tema stadio ha detto: “Io che sono un foggiano adottato da Milano, entusiasta di Milano per come è cresciuta, al sindaco Sala attribuisco il rilancio di Milano a livello di sport, devo dire francamente che sono letteralmente stupito del fatto che si sono incartati in questa vicenda dello stadio in maniera inquietante, dal mio punto di vista a causa della maggioranza che l’ha trascinato nel baratro”.