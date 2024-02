Okafor: “Primi 6 mesi molto buoni per me. Sullo Scudetto…”

L'attaccante svizzero, a margine dell'evento per la presentazione della quarta maglia del Milan, ha parlato della stagione e dello Scudetto

Ieri c'è stato l'evento per la presentazione della quarta maglia del Milan . All'evento era presente anche Noah Okafor . L'attaccante svizzero, arrivato l'estate scorsa in rossonero, ha parlato della stagione e degli obiettivi.

La sua stagione: "Penso che i primi sei mesi di stagione siano stati molto buoni. Sono stato infortunato ma adesso sto bene e non vedo l'ora di giocare. Penso di poter definire la mia stagione buona e positiva. Ho segnato dei gol, ma devo guardare avanti, allenarmi ancora più duramente per poi vedere in futuro che cosa succederà".