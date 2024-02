Loftus-Cheek commenta i suoi gol: “Il segreto è farsi trovare pronti”

Come sono arrivati le reti recenti: "A Empoli mi trovavo in una posizione più avanzata, addirittura anche più avanti di Oli (Giroud, ndr). Poi ho imparato che, 9 volte su 10, quando Rafa ha la palla tra i piedi salta l'uomo e io dovevo solamente farmi trovare in area, pronto. Questo era il mio compito. Vincere queste partite in trasferta è importante quanto vincere le partite in casa, ma spesso è molto più difficile, perciò è un piacere segnare in queste occasioni. Il gol di Udine poi è simile a quello precedente, devo ringraziare il solito generoso Oli, che mi ha lasciato la palla per segnare. Il segreto è sapere che quando sta succedendo qualcosa di importante sulle fasce: bisogna farsi trovare pronti ed entrare in area nel momento giusto. Questi due gol sono simili perché non mi sono spinto troppo oltre in area, ho solo cercato lo spazio in più per poter tirare".